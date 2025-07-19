Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı; 2 gözaltı (2)

        ŞÜPHELİLERDEN1'İ TUTUKLANDIAdana'da polis merkezine giden M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:53 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı; 2 gözaltı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞÜPHELİLERDEN1’İ TUTUKLANDI

        Adana'da polis merkezine giden M.B., 14 yaşındaki oğlu T.B.'nin, Adana- Pozantı otoyolunda bir mola tesisinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür de zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede; T.B.'nin, M.U. (45) ve B.B.K. (17) tarafından dövüldüğü güvenlik kameralarınca tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.B.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.U. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Devrim'in tatili
        Devrim'in tatili
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Neden yandık
        Neden yandık
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi

        Benzer Haberler

        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı; 2 gözaltı
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı; 2 gözaltı
        Adana'da 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
        Adana'da 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Adana'da bir çocuğun iş yerinde darbedilmesine ilişkin 2 şüphe...
        GÜNCELLEME - Adana'da bir çocuğun iş yerinde darbedilmesine ilişkin 2 şüphe...
        Adana'da bir çocuğun iş yerinde darbedilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da bir çocuğun iş yerinde darbedilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
        'Narkokapan-Adana 2' operasyonunda 152 tutuklama
        'Narkokapan-Adana 2' operasyonunda 152 tutuklama
        Adana merkezli "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda yakalanan 152 zanlı tutuk...
        Adana merkezli "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda yakalanan 152 zanlı tutuk...