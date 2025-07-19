Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı; 2 gözaltı (2)
ŞÜPHELİLERDEN1'İ TUTUKLANDIAdana'da polis merkezine giden M.
ŞÜPHELİLERDEN1’İ TUTUKLANDI
Adana'da polis merkezine giden M.B., 14 yaşındaki oğlu T.B.'nin, Adana- Pozantı otoyolunda bir mola tesisinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür de zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede; T.B.'nin, M.U. (45) ve B.B.K. (17) tarafından dövüldüğü güvenlik kameralarınca tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.B.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.U. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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