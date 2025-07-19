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        Adana'da 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:37 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:37
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        Adana'da 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
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        Adana'nın Sarıçam ilçesinde 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çarkıpare Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi.

        Adreste 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Ekipler, ikametteki B.D. (26) ve Z.D'yi (28) gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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