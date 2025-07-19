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        Adana'da bir çocuğun iş yerinde darbedilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Adana Valiliği, bir mola tesisindeki iş yerinde zorla çalıştırıldığı iddia edilen çocuğu darbeden 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:36
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        Adana'da bir çocuğun iş yerinde darbedilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
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        Adana Valiliği, bir mola tesisindeki iş yerinde zorla çalıştırıldığı iddia edilen çocuğu darbeden 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Valilik, bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında bir mola tesisindeki iş yerinde zorla çalıştırıldığı öne sürülen çocuğun darbedildiği anlara ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

        Açıklamada, "17 Temmuz'da polis merkezimize müracaatta bulunan bir vatandaşımız, 14 yaşındaki oğlu T.B'nin mola tesislerindeki bir iş yerinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi olmuştur." ifadesi kullanıldı.

        Şikayet üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çocuğa darp suçunu işlediği kamera kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilerden B.B.K. (17) yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan diğer şüpheli M.U. (45) ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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