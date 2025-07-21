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        Otomobilden sarkıp dans etti, sürücü de cep telefonuyla kaydetti

        ADANA'da seyir halindeki otomobilin ön koltuğunda oturan yolcu, camdan sarkıp dans ederken, aracı kullanan sürücü ise diğer taraftan arkadaşını cep telefonu ile kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 01:56 Güncelleme: 21.07.2025 - 02:00
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        Otomobilden sarkıp dans etti, sürücü de cep telefonuyla kaydetti
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        ADANA'da seyir halindeki otomobilin ön koltuğunda oturan yolcu, camdan sarkıp dans ederken, aracı kullanan sürücü ise diğer taraftan arkadaşını cep telefonu ile kaydetti.

        Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. 01 JG 840 plakalı otomobilden yayılan yüksek tondaki müzik sesi çevreye rahatsızlık verirken, sürücü de trafik krallarını ihlal etti. Ön koltukta otur yolcu, bedeninin üst kısmı ile araçtan sarkıp, müziğin ritmi ile dans etmeye çalışırken sürücü ise hem aracı kullandı hem de elini camdan çıkarıp, dans eden arkadaşını cep telefonu ile kaydetmeye çalıştı. Trafikte bu tehlikeli seyahat ise başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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