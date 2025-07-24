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        Kanalda boğulma tehlikesi geçiren çocuğu inşaat işçisi kurtardı, 'benim de bir evladım var' dedi

        ADANA'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:56 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:00
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        Kanalda boğulma tehlikesi geçiren çocuğu inşaat işçisi kurtardı, 'benim de bir evladım var' dedi
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        ADANA’da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren H.A.’yı (12) inşaat işçisi Yunus Güzel (37) suya atlayıp kurtardı. Güzel, “Benim de bir evladım var. Bir can kurtarmak gurur verici” dedi.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte caddede gezintiye çıkan H.A., sıcaktan bunalınca sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan H.A., arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının çığlıklarını duyan inşaat işçisi Yunus Güzel, kanala atladı. Güzel, yüzerek ulaştığı H.A.’yı çevredekilerin de yardımıyla kıyıya çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren H.A., daha sonra arkadaşlarıyla birlikte bölgeden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        ‘HİÇ DÜŞÜNMEDEN KANALA ATLADIM’

        Çocukların yardım çığlığını duyunca işini bırakıp, sulama kanalına koştuğunu anlatan Güzel, “Çocuğu suda görünce, hiç düşünmeden kendimi kanala attım. Çocuğu suda kaldırınca nefes almaya başladı. Diğer arkadaşlar da inşaattan aldıkları su hortumunu uzattılar. Bu sayede kıyıya çıkabildik. Benim de bir evladım var. Bir can kurtarmak gurur verici” diye konuştu.

        YÜZMEYE DEVAM ETTİLER

        Öte yandan H.A.’nın boğulma tehlikesi geçirdiği sulama kanalında çocukların yüzmeye devam etmesi dikkati çekti. Durumu fark eden başka bir inşaat işçisi ise gençleri uyarmak için kanalın yakınına gitti. Gençlere sulama kanalından çıkması için çağrıda bulunan işçi, “Sizden rica ediyorum, serinlemek için kanallara girmeyin. Çok tehlikeli. Ailelerinize yazık” dedi. Bir süre sonra kanaldan çıkan gençler bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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