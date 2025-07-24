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        Bakan Tunç: Herkesin kardeşçe yaşadığı bir döneme giriyoruz (2)

        'YANGINLAİLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma töreninin ardından Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:15
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        Bakan Tunç: Herkesin kardeşçe yaşadığı bir döneme giriyoruz (2)
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        ‘YANGINLAİLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR’

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma töreninin ardından Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Adana İl Başkanlığı’na giden Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, orman yangınlarının son zamanlarda arttığını belirterek, “Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. Milletçe bizi derinden üzdüler. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Kimlik tespitleriyle ilgili dün Ankara Adli Tıp Kurumu’nda çalışma yapıldı. Bir yandan da soruşturma devam ediyor” diye konuştu.

        BAKANLIĞIN ADANA’DAKİ YATIRIMLARI

        Adana’da bakanlık olarak yapılan yatırımlara değinen Tunç, şunları söyledi:

        “Yeni adliye binası başta olmak üzere Bölge Adliye Mahkemesi ve hizmet binaları olmak üzere birçok yatırımımız oldu. Geçtiğimiz yıl Kozan Adliyesi’nin açılışını yapmıştık. Tüm ilçelerimizdeki ihtiyaçları gidermek için Cumhurbaşkanımızın desteğiyle epey bir eser ortaya koyduk. Şimdi Karataş’ta yapımı devam eden bir adliye binamız var. Bugün de il başkanımızın ısrarlı talepleri neticesinde Göltepe Eğitim Tesisleri’nin yanındaki araziyi valimizden istedik. Eğer orayı bize verirlerse 70 odalı bir hakim evi kazandırabileceğimizi söyledi. Buradan vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Adana’ya gelen misafirler orada konaklayabilir. Böyle bir eseri de Adana’ya kazandırmak istedik. Onun çalışmalarını da başlatacağız.”

        YARGI BAĞIMSIZLIĞIYLA İLGİLİ KARALAMA KAMPANYASI ELEŞTİRİSİ

        Türkiye’deki yargının tarafsız ve bağımsızlığıyla ilgili eleştiride bulunanların, kasıtlı bir karalama kampanyası yürüttüklerini kaydeden Bakan Tunç, şöyle konuştu:

        “Bazı yabancı kuruluşların, hukuk güvenliğiyle ilgili Türkiye’yi karalamak üzere oluşturduğu listelerle kara propaganda yapanlar, demokrasiyi hazmedemeyenlerdir. 25 bin hakim ve savcımız gece gündüz çalışıyorlar. Verdikleri kararlar içerisinde elbette hatalı kararlar olabilir. Bunu düzeltme imkanı yine yargı içerisinde var. Günlük bazı soruşturmalardan yola çıkarak; bunları siyasi birer soruşturmaymış gibi topluma algı çalışması yaparak hakim ve savcılarımızı karalamak, hukuk devletinde olacak şeyler değil.”

        ‘KENDİ MİLLİ KANUNLARIMIZI YAPTIK’

        Türkiye’nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için 23 yılda büyük reformlara imza attıklarını kaydeden Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

        “Milletimizin de desteğiyle anayasa değişiklikleri yaptık. Kanunlarımızın hemen hemen tamamının temelini değiştirdik. Kanunlarımızın hepsi yabancı ülkelerden alınarak, tercüme edilmişti. 80 yıldır uygulanan kanunların, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini gördük. Kendi milli kanunlarımızı yaptık. Bununla da yetinmeyip, anayasamızdaki reformlarla kadın haklarını güçlendirdik, engelli ve çocuk haklarına önem verdik. Sadece kanun ve mevzuat çalışmaları değil, bunları uygulamalara da yansıttık. Bireysel başvuru hakkından, bilgi edinme hakkına kadar hepsi anayasada yerlerini aldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ni kaldırıp, yargı birliğini sağladık. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ni, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapılarını, demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik. Anayasadaki vesayetçi ruhu barından hükümleri ayıklamaya çalıştık. Bunların hepsi milletimizin onayıyla, bir daha 15 Temmuz gibi karanlık gecelerin yaşanmaması için yapıldı.”

        Bakan Tunç, açıklamanın ardından AK Parti İl Teşkilatı ve partililerle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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