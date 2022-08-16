Adana'da bir kişi parkta ölü bulundu

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, parktaki bankta ölmüş halde bulundu.

Türkocağı Mahallesi'ndeki parkta bulunan bankta, bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mehmet Özşahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özşahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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