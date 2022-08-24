Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ile gümrük kaçağı 50 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu tespit ettikleri 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt, 936 litre sahte içki, 210 litre etil alkol, 50 kaçak cep telefonu ve 50 kaçak şarj aleti ele bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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