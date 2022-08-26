Adana'da arazide kenevir yetiştirme iddiasına gözaltı

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ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde arazide kenevir yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakuyu Mahallesi'nde dere yatağı kenarında yaptığı aramada 63 kök Hint keneviri buldu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



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