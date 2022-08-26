Feke'de hayvan bakımevindeki köpekler aşılandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde, hayvan bakımevindeki köpeklere aşılama yapıldı.

Feke Belediyesinin açıklamasına göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğindeki çalışmada Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki köpekler aşılandı.

Köpeklere, gençlik ve kuduz aşıları uygulandı.

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