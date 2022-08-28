Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda silahla vurularak yaralanan D.G. ve S.G. ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

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