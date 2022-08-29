Seyhan Belediye Spor Kulübü satranç takımı 1. Lige yükseldi

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ADANA (AA) - Seyhan Belediye Spor Kulübü satranç takımı, 2. Lig müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Satranç 1. Ligi'ne yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 22-28 Ağustos'ta Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Satranç 2. Lig müsabakalarında şampiyon olan takımın 1. Lig'e yükselmeye hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, hedeflerinin başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu belirterek şampiyon olan sporcuları tebrik etti.







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