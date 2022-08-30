Adana, Mersin ve Hatay'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

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ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesince organize edilen kutlama programı kapsamında, Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerindeki meşalelerle yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grubun yürüyüşü Uğur Mumcu Bulvarı'nda tamamlandı.

Burada sahne alan Gökhan Türkmen, sevilen şarkılarını seslendirdi.

- Mersin

Mersin'de, Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerince, "30 Ağustos Korteji" etkinliği yapıldı.

Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Kortejde, Türk bayraklarıyla donatılan ve oyuncaklarla süslenen "Vosvos"lar, klasik otomobiller ve bisiklet sürücüleri de yer aldı.

Bando eşliğinde yürüyüşe geçen katılımcılar, marşlar ve şarkılar söyleyerek Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'na yürüdü.

Meydanda sahneye çıkan müzisyen Nova Norda, beğenilen şarkılarını söyledi.

- Hatay

Hatay'da, Valilik tarafından Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Rahmi Doğan, Valilik bahçesinde programda katılımcıları karşılayarak bayramlarını kutladı.

Kentteki kutlama etkinlikleri kapsamında, Antakya Expo Alanı'nda sahne alan şarkıcı Murat Boz, konser verdi.

Konsere gelen müzikseverler, Boz'un seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

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