Adana'da kaybolan alzaymır hastasından 3 aydır haber alınamıyor

ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 ay önce kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası Ömer Sel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Sel'in oğlu Ahmet Sel, AA muhabirine, babasının 31 Mayıs'ta Yeniyayla Mahallesi'ndeki evinden akşam saatlerinde ayrıldığını ve dönmediğini söyledi.

Babasıyla ilgili kayıp başvurusunda bulunduklarını ve arama çalışmalarının 3 aydır sürdüğünü dile getiren Sel, "31 Mayıs'tan bu yana kayıp. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Babamızın bulunmasını istiyoruz. Ölü veya diri, 3 ay oldu çünkü." dedi.

Sel, babasının daha önce de iki kez kaybolduğunu ve kaybolmasından bir gün sonra polis tarafından bulunduğunu belirtti.

Babasının alzaymır hastası olduğunu söyleyen Sel, bir an önce arama çalışmalardan sonuç almayı beklediklerini kaydetti.





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