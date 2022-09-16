Adana'da kavga ettiği kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iş yerinde çıkan kavgada bir kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Eylül'de Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'ndaki bir mimarlık ofisinde Zorbey Uğurludoğan'ın (28) av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki bir şüphelinin ardından olaya karışan firari 3 zanlının daha kimliğini belirledi.

Ekipler, merkez Sarıçam ilçesindeki bir ikamette saklandıkları tespit edilen Remzican G. (22), Doğan Y. (23) ve Samed S'yi (23) adrese baskın düzenleyerek yakaladı.

Olay günü yakalanan iş yeri sahibi Yasin Ö. ve diğer 3 şüpheliyle gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

- Güvenlik kamerası görüntüleri silinmiş

Polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları incelemede güvenlik kameralarının olay anına ilişkin görüntülerinin silindiğini belirledi.

Uğurludoğan'ın mimarlık ofisinin eski çalışanı olduğu, kalan alacağını istemek için gittiği iş yerinde kendisinin yerine işe alınan Remzican G'ye saldırdığı, bunun üzerine iş yeri sahibi Yasin Ö'nün arkadaşları Doğan Y. ve Samed S'nin de Uğurludoğan'ı darbettiği öne sürüldü.

Kavga sırasında Remzican G'nin iş yerinde bulunan av tüfeğiyle Uğurludoğan'ı vurup Doğan Y. ve Samed S. ile kaçtığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Remzican G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Çukurova ilçesindeki bir mimarlık ofisinde 12 Eylül'de çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Zorbey Uğurludoğan ağır yaralanmış, Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis, olayın yaşandığı iş yerinin sahibi Yasin Ö'yü gözaltına almıştı.

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