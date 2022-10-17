Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), keman sanatçısı Svetlin Roussev'in solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre etkinlik, 21 Ekim Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası şefi Batuğhan Uzgören'in yöneteceği konserin ilk kısmında, Ludwig van Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü" seslendirilecek.

Svetlin Roussev, Nippon Müzik Vakfı tarafından ödünç verilen "Stradivarius 1710 Camposelice" kemanı ile Nicollo Paganini'nin 1 ve 4 numaralı konçertosunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.