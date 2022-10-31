Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, PTT maçının hazırlıklarını sürdürdü

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ADANA (AA) - Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında yarın PTT ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulübün açıklamasına göre, Adana ekibi, başantrenör Mustafa Umut Uysal yönetiminde ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda idman yaptı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer de antrenmana ziyarette bulundu.



Uysal ile takım kaptanı Güldeniz Önal'a çiçek hediye eden Esendemir ve Hoşfikirer, başarılar diledi.

Başantrenör Uysal da ziyaretten memnuniyet duyduklarını kaydetti.



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