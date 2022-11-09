AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan'da ziyaretlerde bulundu

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ADANA (AA) - AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.



Doğru, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü'yü makamında ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

Kozan Ticaret Odası ile Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp'i ziyaret eden Doğru, daha sonra ilçede faaliyet gösteren bir bal firmasını gezdi.

Doğru, AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.



Ziyaretlerinde Doğru'ya AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ile partililer de eşlik etti.



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