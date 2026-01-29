Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun darbedilmesi ve bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun darbedilmesi ve bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 18:25 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:25
        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun darbedilmesi ve bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun darbedilmesi ve bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İddiaya göre, 23 Ocak'ta E.Ö. (15), Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir parkta yürüdüğü sırada U.Y. (15) ile arasında, bir kız arkadaşıyla mesajlaşması nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö, U.Y. ile yanındaki arkadaşları A.Ö, Y.B. ve S.K.K. tarafından darbedildi. Bu sırada E.Ö'nün vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklandığı öne sürüldü.

        Şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı E.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede 3 gün tedavi gören E.Ö'nün taburcu edildiği öğrenildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden U.Y. ve Y.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        S.K.K'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

