Polyester firması, Adana ve Osmaniye'de hatıra ormanı oluşturacak

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ADANA (AA) - Adana ve Osmaniye'de, bir polyester firması tarafından hatıra ormanı kurulacak.

SASA Polyester Sanayi AŞ'nin açıklamasına göre, valilikte düzenlenen toplantıda, firma ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü arasında ağaçlandırma çalışmaları kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle, firmanın hatıra ormanı oluşturması için Adana'nın Aladağ ilçesinde 200 hektar, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de 300 hektar alana 600 bin fidan dikmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya, Vali Süleyman Elban, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve firma yöneticileri katıldı.

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