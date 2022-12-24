Adana'da 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen 2 tankerin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığını belirlediği 2 tankeri takibe aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan tankerlerde 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, kaçak akaryakıtla ilgili iki aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

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