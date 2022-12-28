Pozantı'da YKS'ye hazırlanan öğrenciler oyun oynadı

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ADANA (AA) - Pozantı Kaymakam Vekili Fatih Karamahmut ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler ile paintball oynadı.

Karamahmut ve Çay, Şehit Zafer Sabancı Lisesi'nde YKS'ye hazırlanan öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrenciler, 4 öğretmen ve Karamahmut ile Çay, YKS deneme sınavında dereceye giren 12 öğrenciyle paintball oynadı.

Karamahmut, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, öğrencilere motivasyon sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayallerindeki üniversiteye girmek için ter döken ve deneme sınavlarında başarılı olan lise son sınıfta okuyan gençlerimize moral amaçlı böyle bir etkinlik düzenledik. İlçemizdeki tüm öğrencilerimize bu şekilde moral ve motivasyon desteğimiz her zaman sürecektir. Üniversite sınavı sürecinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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