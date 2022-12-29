Adana'da gasbettikleri kişiyi otomobilinin bagajına kapatan 2 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde bir kişiyi gasbettikten sonra otomobilinin bagajına kapatan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motorize yunus ekibi, merkez Yüreğir ilçesinde devriye görevi esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilin bagajında bir kişi olduğunu fark eden ekipler, bagajdaki S.K'yi (49) kurtardı, araçtaki A.A. (19), T.B. (20) ve E.C'yi (15) gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.A'nın, telefonla aradığı S.K'yi kız arkadaşıyla tanıştırmak üzere Karataş ilçesine çağırdığını, daha sonra T.B. ile birlikte, yanlarındaki E.C'yi taciz ettiği iddiasıyla darbettiklerini belirledi.



Şüphelilerin, S.K'nin telefonundaki mobil bankacılık uygulamasıyla kendi hesaplarına 10 bin lira aktardıkları ve olay yerinden kaçmak isteyen S.K'yi otomobilinin bagajına kapattıkları tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. ile T.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, T.B. ile A.A'nın emniyetteki ifadesinde, S.K'nin kendi isteğiyle bagajda gitmek istediğini belirttikleri öğrenildi.

S.K'nin bagajdan çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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