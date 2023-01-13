Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, MKE Ankaragücü müsabakası öncesi son idmanını tesislerinde gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Murat Sancak, antrenman öncesi oyuncularla sohbet etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı yapıldı.

Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü, yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

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