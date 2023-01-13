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Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılandığı dava başladı

AA

Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılandığı dava başladı

ADANA (AA) - Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 9'u tutuklu 13 sanığın iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6 ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Alparslan Kuytul ve Erol Ardıç ile diğer tutuklular E.T, E.E, R.T, U.B, R.B, A.A, ve V.T. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz A.B, H.A, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Alparslan Kuytul, yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek bir suç örgütü olmadıklarını öne sürdü.

Kimseye hukuk dışı bir talimat vermediğini ileri süren Kuytul, "İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması yönünde kimseye bir emir vermedim. Bu iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Dava dosyasında müşteki sıfatıyla Koray Sarısaçlı'nın ifadesi yer almaktadır. Bu beyanları kabul etmiyorum. Kimseyi de bu konuda azmettirmedim." ifadesini kullandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.B, müşteki doktor Bülent Tümkaya'nın hakkındaki iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Kimseden talimat almadığını ve kimseyi tehdit etmediğini savunan sanık A.B, "Ben Bülent Tümkaya'yı takip etmedim. Bu konuya ilişkin kimseden emir almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının gelecek celse alınmasına ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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