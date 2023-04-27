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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aladağ Yedigöze Orman Parkı hizmete girdi

AA

Aladağ Yedigöze Orman Parkı hizmete girdi

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde belediye tarafından oluşturulan "Aladağ Yedigöze Orman Parkı" hizmete girdi.

Aladağ Belediyesi tarafından oluşturulan orman parkında yürüyüş yolları, yedi göl ve yedi şelale yer alıyor.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, ailelerin vakit geçirebileceği güzel bir park oluşturduklarını belirterek, "Adana'nın yeni gözdesi olmaya namzet orman parkında yürüyüş parkuru, kamelyalar ve mangal alanları oluşturuldu. Ayrıca, orman parkuru içerisinde bir de inşaatı devam eden bir kafe ve restoran konsepti hazırlanmakta. Vatandaşlarımız yeni açılan bu orman parkımızda aileleri ile beraber gönüllerince yazın sıcağında serinleyebilir güvenli bir ortamda mangalını yapabilir ve doğal ortamda yürüyüş yaparak hoşça vakit geçirebilecekler." diye konuştu.

Açıldığı il gün 800 araç girişi olan orman parkında belediye tarafından gece ve gündüz görevlilerin bulundurulduğu bildirildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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