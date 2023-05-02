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AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da vatandaşlara hitap etti:

AA

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da vatandaşlara hitap etti:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Onlar bir ayda iki ellerini yan yana getirip kalp işareti yapmayı öğrenemediler. Bunların memlekete istikamet verdiği zamanda Türkiye'nin iki yakası da bir araya gelmedi." dedi.

AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, Karataş ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

Coşkuyla, kardeşlikle, birlik, beraberlik içerisinde sandığa gittiklerini aktaran Çelik, "Bir kere daha Türkiye'nin geleceğine Türkiye Yüzyılı'na, istikbalin yüzyılına, mührümüzü vurmak için Adana'mızdan Karataş'ımızdan Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'mize, Cumhur İttifakı'mıza en güçlü desteği vermeye hazırlanıyoruz. Milletimizin sevgilisi, milletin adamı, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan için 14 Mayıs'ta doğru zaman diyeceğiz." diye konuştu.

Çelik, bu sefer her zamankinden başka bir destan, daha büyük bir zafer elde edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Avrupa'nın faşistlerinden, Türkiye'ye düşman olan birtakım terör örgütlerine kadar herkesin her gün açıklama yaptığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bu memleket için planı, programı, memleketi yönetecek iradesi, memlekete kazandıracak bir hizmeti olmayan bir araya gelmiş, yamalı bohça olmuş, o yama bohça tutmuş, 'Tayyip Erdoğan'a karşıyız' diyor. Hepiniz karşı olun, millet Tayyip Erdoğan'la, Karataş Tayyip Erdoğan'la. Onlar bir ayda iki ellerini yan yana getirip kalp işareti yapmayı öğrenemediler. Bunların memlekete istikamet verdiği zamanda Türkiye'nin iki yakası da bir araya gelmedi. Ne zaman ki Cumhurbaşkanı'mız başbakan oldu, başbakanlığı dönemindeki hizmetlerle Cumhurbaşkanlığı dönemindeki hizmetlerle hem Türkiye'nin iki yakası bir araya geldi hem Türkiye'nin her tarafı her türlü hizmetle donandı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhurbaşkanı'mız şanla, şerefle yönetirken bunlar fitne çıkarmakla hizmetlerin önünü kesmekle meşguldü."

Çelik, Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarına da değinerek, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını, onlarla karada, havada, denizde her yerde mücadele ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yılda elde ettikleri kazanımları koruyacaklarını aktaran Çelik, "Elimizden bu kazanımları almak istiyorlar. Bu güçleri, imkanları almak istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. 14 Mayıs günü Türkiye'yi ilmek ilmek dokuduğumuz eserlerin daha ileriye gitmesi için bir kere daha imzamızı atacağız." ifadesini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalleri vizyona, vizyonu gerçeğe çevirdiğini belirterek, "Emin olun Türkiye Yüzyılı'nda yapacaklarımız bunlardan çok daha büyük olacak. Bu çocuklar, evlatlarınız çok daha iyi bir Türkiye'de bizim yerimize siyaset yapacaklar. Bu ülkenin geleceğine sahip çıkacaklar. Bu seçim çok önemli bir seçim. Bu seçim bunca yıldır kazandıklarımızı, kazanımlarımızı, demokrasimizin kazandıklarını, Cumhuriyetimizin kazandıklarını hem koruma hem ileriye götürme seçimi. Buna göz dikenlere, bu kazanımlara kem gözle bakanlara, bu ülkenin birliğine, dirliğine yan gözle bakanlara gereken cevabı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atılması üzerine Çelik, şöyle konuştu:

"Bütün şehitlerimize Cenabı Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Onlar vazifelerini yaptılar. Biz bu meydanlarda özgürce buluşalım, bu demokraside gidip özgürce oylarımızı kullanalım diye. Onlar bu ülkede biz onurlu, haysiyetli yaşayalım diye aziz canlarını feda ettiler. Onlar vazifelerini yaptılar. İnşallah Rabb'imizin katında da cennettedirler. Onlar bu fedakarlığı yaptıktan sonra bizim üzerimize büyük bir vazife düşüyor. Onların büyük fedakarlıkla koruduğu bu ülkeyi, aziz vatanı, muazzez toprakları, bu büyük milleti daha ileriye götürmek bizim vazifemizdir. Şehitlerimiz kendi vazifelerini yaptılar. Bizim bu mücadeleyi, Türkiye'yi büyütme mücadelesini, Cumhuriyetimizi koruma, demokrasimizin kazanımlarını koruma mücadelesini daha da güçlü bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni şan ve şerefle yöneten Cumhurbaşkanı'mızın onun için arkasındayız. Onun için 14 Mayıs'ta onu yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz."

- "Bugün kabusları saklamak için sahte hayaller satıyorlar"

Ömer Çelik, daha sonra AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çelik, şunları söyledi:

"Geçmiş hayatında bırakın dikili ağaç kazandırmayı, memleketin dikili ağaçlarını kurutmaya imza atmış. Şimdi çıkmış 'Ben bu ülkeye şu kadar para kazandıracağım, bu kadar para getireceğim' diyerekten konuşuyor. Ne yapıyor? Hayal satıyor. Söylediklerinin arkasında bir şey yok, içinde bir şey yok. Hiçbir şekilde kendisine verilmiş ne bir söz, ne ortaya koyulmuş bir politika, ne atılmış bir adım var. Bu hayal tüccarları siyaset meydanında geçmişte bu milletin evlatlarına kabus yaşatan, bu ülkenin başına geçmişte örülen her kabusun, her tuzağın arkasındakiler, bugün o kabuslara milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı, başbakan, cumhurbaşkanı yaparak gerekli cevabı verdiği için bugün kabusları saklamak için sahte hayaller satıyorlar."

- Sağlık çalışanlarıyla buluştu

Çelik, bu hayallere Türkiye'nin, Adana'nın ve Yumurtalık'ın tamamının "Bizim hayallere karnımız tok" diyerek cevap vereceğini belirtti.

Daha sonra Çelik, Sağlık-Sen Adana Şubesi tarafından bir restoranda düzenlenen "Sağlık Çalışanları Vefa Gecesi" programına katıldı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Kovid-19 sürecinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarının, Kahramanmaraş merkezli depremler de de aynı şekilde insanlara şifa dağıtmak için çalıştığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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