Adana'da 197 besiciye buzdolabı ve güneş enerjisi paneli dağıtıldı

Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da 197 besiciye buzdolabı ve güneş enerjisi paneli verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında bu alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahını artırma çalışması devam ediyor.

Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan ve Pozantı ilçelerinde daha önce yaşam çadırı desteği verilen göçer hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ailelere, 197 buzdolabı ve güneş enerjisi paneli dağıtıldı.

Üretici Selahattin Özcan, Kozan'da panel dağıtımında yaptığı konuşmada, buzdolabı ve panellerin, kendilerinin büyük bir eksikliğini giderdiğini belirtti.​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.