Adana'da iki trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Halit Koca (38) idaresindeki 80 AL 114 plakalı otomobil, Kozan-İmamoğlu yolunda aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Elanur Koca (13), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Toroslar Caddesi Karacaoğlan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ACV 357 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Serhat Batuge'ye (12) çarptı.

Sürücü, kazanın ardından yaya olarak kaçtı.



Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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