Adana'da jandarmanın "huzur ve güven" uygulamasında 18 gözaltı

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ADANA (AA) - Adana'da jandarmanın yaptığı "huzur ve güven" uygulamasında, 18 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aladağ, Ceyhan, İmamoğlu, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada 3 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 746 kök kenevir, 528 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve 9 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen silah ve uyuşturucularla ilgili 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

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