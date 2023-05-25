Kozan-Yahyalı kara yolundaki iki tünel açıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesi ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesi arasında yapımı devam eden yoldaki iki tünel hizmete açıldı.

Kara yolunun Kozan'ın Salmanlı Mahallesi Gökdere mevkisindeki toplam uzunluğu 855 metre olan iki tünel tamamlandı.



AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, törende yaptığı konuşmada, tünelleri tamamlanan yolun tamamen hizmete açılmasının ardından ulaşımda büyük kolaylık sağlanacağını söyledi.



Yolun yapılmasında birtakım teknik ve bazı coğrafik şartlar nedeniyle zorluklar yaşandığını ifade eden Zenbilci, yoldaki diğer çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yol için çaba gösterenlere teşekkür eden Zenbilci, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yaza kadar büyük bir bölümünü tamamlayarak bu yolun bağlantısı açılacak. Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Aladağ, Karaisalı, Pozantı gibi birçok ilçelerimizde benzeri hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından katılımcılar araçlarıyla tünellerden geçti.



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