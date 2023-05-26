Adana'da uyuşturucu ve silah ele geçirilen denetimlerde 11 kişiye gözaltı

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ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu, Ceyhan, Karaisalı ve Yüreğir ilçelerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 427 gram esrar, 49 kök kenevir bitkisi, 5 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, bulunan silah ve uyuşturucularla ilgili 11 zanlıyı gözaltına aldı.



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