Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı, Karataş ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde, 41 kök Hint keneviri, 52 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 25 tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri adreslerdeki 7 zanlıyı yakaladı.



Gözetim altına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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