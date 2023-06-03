Adana'da 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasında

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ADANA (AA) - Adana'da belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Merkez Yüreğir ilçesinde Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda, dün akşam saatlerinde sürücüleri öğrenilemeyen 01 DCS 91 plakalı minibüs ile 01 EGJ 69 plakalı belediye otobüsünün çarpışması, araç kamerasınca kaydedildi.

Belediye otobüsünün araç kamerasına yansıyan görüntüde, karşıdan gelen minibüsün bir anda kendi şeridinden diğer şeride geçerek otobüsle çarpıştığı görülüyor.

Kazada, Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

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