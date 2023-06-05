Adana'da ruhsatsız 7 silah ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı

Bu şehirde insanlar para, din ve siyaset olmadan yaşıyor

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 7 silah ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ve Aladağ ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi, Karataş ilçesinde de denetim gerçekleştirdi.

Adres ve araçlarda, ruhsatsız av tüfeği ve 6 tabanca ile bu silahlara ait 210 mermi, 69 kartuş ve 8 şarjör, 2 kök kenevir ile motor ve şasi numaraları silinmiş 4 motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.