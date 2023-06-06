Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

İlçe merkezinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Yağışın etkisiyle bir süre kapanan Adana-Sivas yolu, belediye ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından trafik akışına açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.