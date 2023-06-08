Adana'da jandarma, öğrencilerle çevre temizliği yaptı

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ADANA (AA) - Adana'da jandarma, öğrencilerle Dünya Çevre Günü dolayısıyla Varda Köprüsü'nde çevre temizliği yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Karaisalı ilçesinde ortaokul öğrencilerini okullarda çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, daha sonra öğrenciler ve gönüllülerle Varda Köprüsü çevresinde temizlik yaptı.



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