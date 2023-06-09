Adana'da evinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı

Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, ikametinde 503 gram esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen eve operasyon düzenledi.

Adreste 503 gram esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.