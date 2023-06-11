Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Gökmenler Mahallesi'nde sürücüleri tespit edilemeyen plakasız motosiklet ile 38 D 5734 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Cumali Özalp (37), Mücahit Soykan (17) ve Ali Akdöl (15) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cumali Özalp, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.