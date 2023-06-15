Adana'da uyuşturucu denetiminde 11 şüpheli yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu denetiminde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan, Karataş, Sarıçam ve Pozantı ilçelerinde uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.



Ekipler, denetimlerde 151 gram esrar, 56 gram skunk, 62 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap ve 11 kök kenevir ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

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