Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin sınıfında karneler verildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde hayatlarını kaybeden öğretmenler Pınar Kılıç, Rahime Topak, Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir'in sınıflarında öğrenciler karnelerini aldı.

Feke ilçesi yolunda, 6 Nisan'da meydana gelen heyelanda üzerine kaya devrilen otomobilde hayatını kaybeden öğretmenlerin görev yaptığı Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda karneler dağıtıldı.

Karnelerini alan öğrenciler, kaybettikleri öğretmenlerini andı.

Düzenlenen törende, başarılı öğrencilere hediyeler verildi.



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