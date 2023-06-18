Karataş'ın tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerini "Adana'nın Kralı" tanıttı

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ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'nın 67 kilometre sahile sahip Karataş ilçesinin tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerinin tanıtımı, "Adana'nın Kralı" olarak bilinen sosyal medya fenomeni tarafından yapıldı.

Karataş Belediyesi, tarihi Helenistik Döneme uzanan Magarsus Antik Kenti başta olmak üzere, limanı, deniz kaplumbağaları ve mavi yengecin yaşadığı Akyatan, Ağyatan ve Tuzla lagünlerinin tanıtımı amacıyla harekete geçti.

İlçenin tanıtımı için belediye, taktığı tacı ve giyimiyle "Adana'nın Kralı" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Hüseyin Şen'in kamera karşısına geçtiği tanıtım videosu hazırladı.

Magarsus Antik Kenti'nden başlayan 4 dakika 19 saniyelik tanıtım videosunda ayçiçeği tarlaları, liman, ilçe merkezindeki çay bahçesi, Öğretmen İbrahim Sönmez Kütüphanesi, Karataş-Kumluk Tabiat Parkı yer alıyor.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine, ilçeyi özellikle turizm anlamında hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

İlçenin turizm varlıklarını ve tarihi zenginliklerini tanıtmak için sosyal medya fenomenlerinin katkısıyla çalışma başlattıklarını anlatan Topuz, şöyle konuştu:

"Adana'nın Kralı' dediğimiz kendisi tiyatro sanatçısı ve sosyal medya fenomeni Hüseyin Bey'i Karataş'a davet ettik. Sağ olsun Karataş'ımızın özellikle tarihi bölgelerini, antik tiyatrosunun tanıtımını yaptı. Buradan diğer tüm sosyal medya fenomenlerini de Karataş'a davet ediyorum. Karataş'ın doğası, güneşi, turizmi ve tarihsel anlamda da güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."

Topuz, bu tip çalışmaların ilçenin var olan turizm potansiyelini daha aktif hale getireceğine inandığını belirtti.

Adana'da deniz olmasına rağmen bu özelliğinin pek bilinmediğini aktaran Topuz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en uzun kumsallarından birine sahip olan Karataş'ın 67 kilometrelik bir sahili, kumsalı var. Biz, bu deniz varlığını yeterince tanıtamadığımız için sosyal medya fenomenlerini de Karataş'a davet ediyoruz. 'Adana'da deniz var' diyoruz. Karataş'ımızın denizini, güneşini, tarihini tanıtmaya devam edeceğiz."

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