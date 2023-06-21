Adana'da evinde ve tarlasında kenevir ele geçirilen kişiye gözaltı

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ADANA (AA) - Adana'da tarlasında ve evinde 717 kök kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmayla Yumurtalık ilçesinde bir kişinin evinde ve ayçiçeği tarlasında kenevir bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 717 kök kenevir ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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