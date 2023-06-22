Saimbeyli'de Kültür ve Sanat Kiraz Festivali düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Kültür ve Sanat Kiraz Festivali gerçekleştirildi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Buğur Yıldırım Meydanı'nda düzenlenen festivalin açılışında, etkinliğin bu yıl 29'uncusunun gerçekleştirildiğini belirtti.



Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, katılımcılara kiraz ikram edildi.

Festivalde şarkıcılar Alperen Kekilli, Ali Kınık, Ali Karakoç, Mücahit Uyanık ve halk ozanı Gül Ahmet Yiğit konser verdi.

Kiraz üreticilerinin ürünlerini sergilediği festivalde katılımcılara hediyeler takdim edildi.



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