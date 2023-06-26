Adana'da eski karısını silahla vuran kişi yakalandı

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ADANA (AA) – Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, eski karısını tabancayla yaralayan kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Saimbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökmenler Mahallesi'nde eski karısı F.B'yi (31) tabancayla yaraladıktan sonra kaçan A.Ö'nün (41) aynı mahalledeki evinin civarında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının gidebileceği evlere yakın yerlerde önlem alan ekipler A.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ö. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan yaralı F.B'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Gökmenler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan F.B, annesiyle bahçede temizlik yaptığı sırada yaklaşık 1 yıl önce boşandığı kocası A.Ö'nün tabancayla ateş açması sonucu yaralanmıştı.

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