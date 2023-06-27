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Adana'da 300 öğrenciye bayram harçlığı ve kıyafet dağıtıldı

AA

Adana'da 300 öğrenciye bayram harçlığı ve kıyafet dağıtıldı

ADANA (AA) - Adana'da, Kurban Bayramı öncesi 300 öğrenciye bayram harçlığı dağıtıldı, kıyafet hediye edildi.

İnfakta Birlik Derneği ile Kozan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Arife Çiçekleri Projesi kapsamında Kozan ilçesindeki Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'nin bahçesinde çocuk şenliği düzenlendi.

Şenlikte, Kozan, Feke ve İmamoğlu ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye bayram harçlığı verildi, kıyafet hediye edildi.

İnfakta Birlik Derneği Başkanı Hasan Bilici, programda yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

Kozan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Musa Akçalı da ilçede yardımları sürdüreceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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