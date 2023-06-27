Kozan ilçesinde "il olma talebi" için yürüyüş düzenlendi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde "il olma talebi" için yürüyüş yapıldı.

Adnan Menderes Parkı'ndan başlayan, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, dernekler, iş adamları ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri ve Türk Büyükleri Meydanı'nda tamamlandı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, burada yaptığı konuşmada, ilçenin il olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kozan'ın il olmayı hak ettiğini aktaran Özgan, "İnşallah hep birlikte bunu başaracağız. Bundan sonra görev meclise düşüyor. Her siyasi parti kendi grubuna inanıyorum ki bunu iletecek. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bu topyekun yüreğimizde hissettiğimiz bir konu." diye konuştu.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli de etkinlikte birer konuşma yaptı.



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