GÜNCELLEME - Adana'da eski karısını silahla vuran kişi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, eski karısını tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Saimbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökmenler Mahallesi'nde eski karısı F.B'yi (31) tabancayla yaraladıktan sonra kaçan A.Ö'nün (41) aynı mahalledeki evinin civarında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının gidebileceği evlere yakın yerlerde önlem alan ekipler A.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ö. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan, yaralı F.B'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gökmenler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan F.B, dün annesiyle bahçede temizlik yaptığı sırada yaklaşık 1 yıl önce boşandığı kocası A.Ö'nün tabancayla ateş açması sonucu yaralanmıştı.





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