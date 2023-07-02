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Adana'da "Feke Tapan 2. Turizm ve Lavanta Festivali" düzenlendi

AA

Adana'da "Feke Tapan 2. Turizm ve Lavanta Festivali" düzenlendi

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde, "Feke Tapan 2. Turizm ve Lavanta Festivali" gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban, Camız Gölü'nün önündeki alanda düzenlenen etkinlikte, festivalin geçen yıldan daha kalabalık olduğunu söyledi.

Alandaki coşkunun yüksek olduğunu aktaran Elban, birkaç yıl sonra festivale katılımın çok daha fazla olmasını beklediklerini belirtti.

Lavantanın aslında bir sembol olduğunu dile getiren Elban, şöyle konuştu:

"Lavantayla birlikte bu bölgede endemik tür açısından dört yüzün üzerinde farklı türü barındırıyoruz. Bu festivalde lavantanın ön plana çıkması aslında bu bölgedeki diğer tüm bitkilerle ilgili de böyle bir varlığın, değerin olduğunu gösteriyor. Hakikaten çok güzel, düzenli bir organizasyon olmuş."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da festivalin, ilçenin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladığını kaydetti.

Değerli bir bitki olan lavantanın, Feke başta üzere, bölgenin kalkınmasına büyük katkılar sunacağına inandığını belirten Durmaz, şöyle devam etti:

"Yapılan bu çalışmalar, verilen helal emeklerle birleşerek başta Feke olmak üzere tüm bölgeye ek bir ekonomik gelir getirecektir. Feke'de son yılların yükselen değeri lavanta yetiştiriciliğini çok kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Festivalimizin de bu konudaki farkındalığı artırmak, yöre insanımızın daha fazla teşvik edilmesini sağlamak ve elde edilen ürünün pazarlanması için son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir asır önce bu topraklarda istiklal ve istikbal mücadelesi verenlerin torunları bugün burada devlet, millet bütünleşmesiyle üreterek ekonomik kalkınma mücadelesi vermektedir."

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ise tüm katılımcılara ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, festivalin her yıl düzenleneceğini dile getirdi.

Feke Belediyesince düzenlenen festival kapsamında bisiklet yarışmaları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Katılımcılar, festival çerçevesinde lavanta bahçelerini gezerek, fotoğraf çektirdi.

Kadın üreticilerin yaptığı ürünlerin sergilendiği festivalde, düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Konuşmaların ardından festivalde, şarkıcı Ahmet Şafak ve İnci Mercan konser verdi.

Etkinliğe, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Feke Kaymakamı Koray Yanıktepe, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ve vatandaşlar katıldı.

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