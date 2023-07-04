Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 1050 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, su bidonları ve şişelerde 1050 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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